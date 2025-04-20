Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,75
Економія при броні: -16,74 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
139,66
Економія при броні: -6,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,97
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
135,86
Економія при броні: -42,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,36
Економія при броні: -44,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
137,48
Економія при броні: -43,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,80
Економія при броні: -26,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,64
Економія при броні: -26,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
139,64
Економія при броні: -25,48 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 17 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,82
Економія при броні: -26,23 грн