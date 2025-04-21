Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,43
Економія при броні: -16,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
159,51
Економія при броні: -6,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90
Економія при броні: -49,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,51
Економія при броні: -36,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
137,80
Економія при броні: -33,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
155,12
Економія при броні: -9,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
139,99
Економія при броні: -10,44 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
144,40
Економія при броні: -14,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
152,58
Економія при броні: -7,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
145,83
Економія при броні: -7,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,53
Економія при броні: -32,10 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,68
Економія при броні: -34,25 грн