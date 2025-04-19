Львів (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,45
Економія при броні: -38,58 грн
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
D.s.
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Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,80
Економія при броні: -50,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
158,10
Економія при броні: -53,40 грн
D.s.
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Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
140,95
Економія при броні: -40,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
138,65
Економія при броні: -36,48 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,80
Економія при броні: -50,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
154,80
Економія при броні: -50,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Еспол мазь туба алюмінієва 30 г №1
Червона зірка