Зовнішньо, місцево (перед застосуванням збовтувати). Дітям віком від 3 до 5 років препарат розвести кип'яченою водою у співвідношенні 1 : 1.

Лікування педикульозу. Препарат застосовувати зовнішньо, місцево (перед застосуванням препарат необхідно збовтувати). Емульсією змочити ватний або марлевий тампон, нанести на волосся голови або волосяні частини тіла і злегка втерти у шкіру. Голову зв'язати хусткою. Через 10 хвилин обробки при лобковому педикульозі і через 30 хвилин при головному педикульозі змити препарат проточною водою. При змиванні препарату з голови уникати потрапляння його на шкіру обличчя. Після цього хустку змочити теплим 5% розчином оцту (змішати склянку оцту з такою ж кількістю води, підігрітої до 50 °С) і, злегка вижавши хустку, на 1 годину пов'язати нею голову. Гниди при цьому відклеюються від волосся. Після такої процедури волосся мити милом або шампунем, розчісувати густим гребінцем, видаляти неживих вошей і гнид. Ефективність протипедикульозної обробки визначається через 1 годину або через 1 добу. Якщо гниди залишилися, обробку волосся проводити знову тільки 5% розчином оцту.

Лікування корости. Для запобігання вторинної інвазії необхідне одночасне лікування всіх членів сім'ї, які проживають спільно, а також контактних осіб.

Перед застосуванням емульсії необхідно прийняти душ. Емульсію наносити (можна пензликом) на все тіло, за винятком обличчя і волосистої частини голови. Особливо ретельно наносити на зап'ястя, кисті, пахви, сідниці, ділянку паху, під нігті, ділянки між пальцями рук і ніг, підошву ніг. Дати емульсії висохнути (зазвичай 10 хвилин у теплій кімнаті). Після висихання емульсії надягти чисту білизну, змінити постільну білизну. Руки після обробки не мити протягом 3 годин.

При ретельному нанесенні емульсії зазвичай достатньо однієї обробки шкіри. Проте повторна обробка протягом 5 подальших днів знижує імовірність залишкової інвазії.

Альтернативним методом лікування є нанесення емульсії на все тіло, крім обличчя і волосистої частини голови, 3 рази з інтервалом 12 годин. Через 12 годин після останнього нанесення препарату необхідно прийняти гарячий душ, змінити натільну і постільну білизну.

Лікування демодекозу. Препарат застосовувати увечері. Вмити обличчя теплою водою з милом, потім препарат нанести тонким шаром на шкіру обличчя, уникаючи потрапляння препарату в очі, ніс і рот. Вранці обличчя вмити теплою водою з милом. Тривалість лікування визначається динамікою очищення шкіряних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу і зазвичай становить 2–3 тижні.