Бензилбензоату емульсія (Benzylii Benzoas emulsum)
Бензилбензоату емульсія інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: бензилбензоат;
1 г препарату містить бензилбензоату 200 мг;
допоміжні речовини: мило господарське, емульгатор Т-2, вода очищена.
Лікарська форма
Емульсія нашкірна.
Основні фізико-хімічні властивості: емульсія білого кольору зі слабким специфічним запахом, яка піниться при збовтуванні. Допускається розшарування емульсії, яке усувається при збовтуванні.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи коростяних кліщів. Код АТХ Р03А X01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Препарат чинить протипедикульозну та акарицидну дію на різні види кліщів, включаючи коростяні (Acarus scabiei). Проходить крізь хітиновий покрив і накопичується в організмі ектопаразитів у токсичних концентраціях, спричиняючи загибель їхніх личинок і дорослих особин; не діє на яйця. Загибель вошей настає через 2–5 годин, кліщів — через 7–32 хвилини.
Фармакокінетика.
Проникає у верхні шари епідермісу, не всмоктується у системний кровотік.
Показання
Педикульоз, короста, демодекоз.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Гнійничкові захворювання та пошкодження шкіри.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Дані відсутні.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосування препарату у період вагітності протипоказане. У період лікування годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Невідома.
Спосіб застосування та дози
Зовнішньо, місцево (перед застосуванням збовтувати). Дітям віком від 3 до 5 років препарат розвести кип'яченою водою у співвідношенні 1 : 1.
Лікування педикульозу. Препарат застосовувати зовнішньо, місцево (перед застосуванням препарат необхідно збовтувати). Емульсією змочити ватний або марлевий тампон, нанести на волосся голови або волосяні частини тіла і злегка втерти у шкіру. Голову зв'язати хусткою. Через 10 хвилин обробки при лобковому педикульозі і через 30 хвилин при головному педикульозі змити препарат проточною водою. При змиванні препарату з голови уникати потрапляння його на шкіру обличчя. Після цього хустку змочити теплим 5% розчином оцту (змішати склянку оцту з такою ж кількістю води, підігрітої до 50 °С) і, злегка вижавши хустку, на 1 годину пов'язати нею голову. Гниди при цьому відклеюються від волосся. Після такої процедури волосся мити милом або шампунем, розчісувати густим гребінцем, видаляти неживих вошей і гнид. Ефективність протипедикульозної обробки визначається через 1 годину або через 1 добу. Якщо гниди залишилися, обробку волосся проводити знову тільки 5% розчином оцту.
Лікування корости. Для запобігання вторинної інвазії необхідне одночасне лікування всіх членів сім'ї, які проживають спільно, а також контактних осіб.
Перед застосуванням емульсії необхідно прийняти душ. Емульсію наносити (можна пензликом) на все тіло, за винятком обличчя і волосистої частини голови. Особливо ретельно наносити на зап'ястя, кисті, пахви, сідниці, ділянку паху, під нігті, ділянки між пальцями рук і ніг, підошву ніг. Дати емульсії висохнути (зазвичай 10 хвилин у теплій кімнаті). Після висихання емульсії надягти чисту білизну, змінити постільну білизну. Руки після обробки не мити протягом 3 годин.
При ретельному нанесенні емульсії зазвичай достатньо однієї обробки шкіри. Проте повторна обробка протягом 5 подальших днів знижує імовірність залишкової інвазії.
Альтернативним методом лікування є нанесення емульсії на все тіло, крім обличчя і волосистої частини голови, 3 рази з інтервалом 12 годин. Через 12 годин після останнього нанесення препарату необхідно прийняти гарячий душ, змінити натільну і постільну білизну.
Лікування демодекозу. Препарат застосовувати увечері. Вмити обличчя теплою водою з милом, потім препарат нанести тонким шаром на шкіру обличчя, уникаючи потрапляння препарату в очі, ніс і рот. Вранці обличчя вмити теплою водою з милом. Тривалість лікування визначається динамікою очищення шкіряних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу і зазвичай становить 2–3 тижні.
Діти
Не рекомендується призначати препарат дітям віком до 3 років. Для застосування дітям віком від 3 до 5 років препарат розвести кип'яченою водою у співвідношенні 1 : 1.
Передозування
Можливе посилення побічних ефектів препарату, утруднене сечовиділення, контактний дерматит, раптова втрата свідомості, у дітей — судоми.
Лікування: симптоматична терапія.
Побічні реакції
Можливе легке подразнення шкіри, почервоніння шкіри, відчуття короткочасного печіння, свербіж, сухість ділянки шкіри, яка обробляється препаратом, алергічні реакції (в т. ч. шкірні висипи, набряк).
При розвитку виражених побічних ефектів слід негайно змити препарат за допомогою мила.
Термін придатності
3 роки.
Після першого розкриття флакона препарат придатний протягом 7 діб.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у флаконі.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.