Бензилбензоату емульсія (Benzylii Benzoas emulsum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,50
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,48
Економія при броні: -12,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,39
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,38
Економія при броні: -12,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,35
Економія при броні: -13,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -10,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,28
Економія при броні: -10,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,72
Економія при броні: -10,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -10,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
39,07
Економія при броні: -10,80 грн