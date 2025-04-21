Бензилбензоату емульсія (Benzylii Benzoas emulsum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,51
Економія при броні: -10,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,44
Економія при броні: -10,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Економія при броні: -8,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,07
Економія при броні: -9,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,09
Економія при броні: -11,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Економія при броні: -8,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
36,60
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
37,63
Економія при броні: -9,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,17
Економія при броні: -9,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,46
Економія при броні: -11,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,15
Економія при броні: -9,22 грн