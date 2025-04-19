Бензилбензоату емульсія (Benzylii Benzoas emulsum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
41,25
Економія при броні: -12,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Економія при броні: -9,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,50
Економія при броні: -10,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
40,72
Економія при броні: -12,44 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,80
Економія при броні: -9,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
38,90
Економія при броні: -9,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Бензилбензоату емульсія емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"