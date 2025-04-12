Угрин® (Ugrin)
Угрин ® інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 100 мл препарату містять настойки (1:10) з суміші лікарської рослинної сировини «Угрин®»: millefolii herba (деревію трава) 1,5 г; menthae folia (м'яти листя) 1,5 г; calendulae officinalis flores (нагідків квітки) 1,5 г; tanaceti flores (пижма квітки) 1,5 г; lavandulae herba (лаванди трава) 1,0 г; chelidoni herba (чистотілу трава) 1,0 г; chamomillae recutitae flores (ромашки квітки) 2,0 г; (екстрагент: етанол 40%).
допоміжні речовини: відсутні, крім екстрагенту.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина червоно-бурого кольору з духмяним специфічним запахом. При зберіганні допускається випадання осаду.
Фармакотерапевтична група
Інші дерматологічні препарати. Код АТХ D11A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Лікувально-гігієнічний засіб для догляду за шкірою обличчя. Угрин® чинить виражену ранозагоювальну, протизапальну та антимікробну дію за рахунок компонентів, що входять до його складу. Не спричиняє явищ запалення, гіперемії, подразнення шкіри, в той же час зберігає її гідрофільність.
Фармакокінетика.
Не вивчалася.
Показання
Вугровий висип і жирна себорея обличчя легкої і середньої тяжкості (лікування та профілактика), піодермія, дерматити.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів лікарського засобу. Бронхіальна астма.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Препарат посилює дію протизапальних, репаративних та антимікробних засобів. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
Для запобігання виникнення побічних ефектів при застосуванні слід дотримуватися рекомендацій, викладених у розділі «Спосіб застосування та дози».
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб не рекомендується застосовувати у період вагітності або годування груддю, оскільки на сьогодні немає достатніх даних щодо безпеки його застосування.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Застосовувати зовнішньо. При вугровому висипі і жирній себореї обличчя уражені ділянки шкіри протирати ватним тампоном, змоченим препаратом, 3–5 разів на добу, не змиваючи і не витираючи протягом 1,5–2 годин. Хворим рекомендується не видавлювати вугрі. Курс лікування — 3–15 днів. Через 10–15 днів курс лікування можна повторити. Під час лікування шкіру обличчя вранці та ввечері потрібно мити теплою водою і дитячим милом, обов'язково ополіскуючи холодною водою.
При дерматитах і піодермії препарат наносити на уражені ділянки шкіри рівним шаром 3–5 разів на добу. Курс лікування — 1 місяць. У разі необхідності курс лікування можна повторити.
Як профілактичний засіб Угрин® застосовувати таким чином: ватним тампоном, змоченим препаратом, протирати жирну та нормальну шкіру обличчя 1–3 рази на добу.
Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.
Діти
Препарат не рекомендується застосовувати дітям віком до 12 років, оскільки до його складу входить етанол 40%.
Передозування
Не виявлено.
Побічні реакції
При підвищеній чутливості до компонентів препарату можливе виникнення алергічних реакцій, у тому числі гіперемія, свербіж шкіри, висипання, кропив'янка, контактний дерматит, набряк Квінке, анафілактичний шок.
У разі виникнення будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та обов'язково звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 оС.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 100 мл у флаконі або банці. По 1 флакону або банці у пачці з картону.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61010, м. Харків, вул. Гордієнківська, 1.