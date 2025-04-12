Застосовувати зовнішньо. При вугровому висипі і жирній себореї обличчя уражені ділянки шкіри протирати ватним тампоном, змоченим препаратом, 3–5 разів на добу, не змиваючи і не витираючи протягом 1,5–2 годин. Хворим рекомендується не видавлювати вугрі. Курс лікування — 3–15 днів. Через 10–15 днів курс лікування можна повторити. Під час лікування шкіру обличчя вранці та ввечері потрібно мити теплою водою і дитячим милом, обов'язково ополіскуючи холодною водою.

При дерматитах і піодермії препарат наносити на уражені ділянки шкіри рівним шаром 3–5 разів на добу. Курс лікування — 1 місяць. У разі необхідності курс лікування можна повторити.

Як профілактичний засіб Угрин® застосовувати таким чином: ватним тампоном, змоченим препаратом, протирати жирну та нормальну шкіру обличчя 1–3 рази на добу.

Тривалість лікування визначається лікарем індивідуально.