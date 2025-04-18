Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
145,43
Економія при броні: -9,07 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
141,06
Економія при броні: -18,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
141,55
Економія при броні: -19,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
144,83
Економія при броні: -37,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка