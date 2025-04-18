Харків (адресу не вказано)
Доступно в 122 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
141,03
Економія при броні: -10,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
139,04
Економія при броні: -5,18 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
138,80
Економія при броні: -15,44 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
143,19
Економія при броні: -19,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
144,05
Економія при броні: -20,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
139,27
Економія при броні: -16,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
140,46
Економія при броні: -17,33 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
165,17
Економія при броні: -9,91 грн