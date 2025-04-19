Львів (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
142,58
Економія при броні: -36,49 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
157,20
Економія при броні: -48,30 грн
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
160,60
Економія при броні: -51,70 грн
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
130,44
Економія при броні: -25,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
142,96
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
157,20
Економія при броні: -48,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
145,50
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
143,30
Економія при броні: -31,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
160,60
Економія при броні: -51,70 грн