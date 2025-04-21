Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
141,52
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
142,64
Економія при броні: -34,51 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
139,89
Економія при броні: -31,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
157,20
Економія при броні: -48,00 грн
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
145,26
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
144,34
Економія при броні: -35,45 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
145,47
Економія при броні: -36,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Угрин® настоянка банка 100 мл №1
Червона зірка
157,30
Економія при броні: -48,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
140,57
Економія при броні: -6,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Угрин® настоянка флакон 100 мл №1
Червона зірка
157,30 грн