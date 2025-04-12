Препарат приймають внутрішньо. Разова доза — 1 таблетка. Таблетку приймають за 15 хв до прийому їжі, тримаючи у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.

Приймають по 1 таблетці на добу, вранці, протягом 1–2 місяців.

При підвищених нервово-психічних навантаженнях, стресах можна приймати препарат 2–3 рази на добу.

За необхідності курс лікування повторити через 2–3 тижні.