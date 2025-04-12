Успокой (Uspokoi)
Успокой інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:
1 таблетка містить Zincum valerianicum C200 — 0,8 мг, Cimicifuga C200 — 0,8 мг, Ignatia C200 — 0,8 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми з фаскою, білого або майже білого кольору.
Фармакотерапевтична група
Комплексний гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат чинить помірно виражену седативну дію, яка не супроводжується релаксацією, загальмованістю, сонливістю.
Показання
Підвищена нервова збудливість, дратівливість, невроз та невротичні болі у ділянці серця.
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату, вагітність, період годування груддю, дитячий вік (до 18 років).
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадків несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровано.
За необхідності, препарат можна застосовувати сумісно з іншими лікарськими засобами.
Особливості застосування
Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам з рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.
Під час прийому гомеопатичних лікарських засобів можуть тимчасово загострюватися наявні симптоми (первинне погіршення). В цьому випадку слід припинити прийом препарату і звернутися до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Препарат протипоказаний до застосування жінкам у період вагітності та годування груддю, оскільки його ефективність і безпека в цей період не вивчалися.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Дані про вплив на швидкість реакції відсутні, тому слід приймати препарат з обережністю.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймають внутрішньо. Разова доза — 1 таблетка. Таблетку приймають за 15 хв до прийому їжі, тримаючи у роті (не розжовуючи та не ковтаючи) до повного розчинення.
Приймають по 1 таблетці на добу, вранці, протягом 1–2 місяців.
При підвищених нервово-психічних навантаженнях, стресах можна приймати препарат 2–3 рази на добу.
За необхідності курс лікування повторити через 2–3 тижні.
Діти
Препарат протипоказаний дітям (віком до 18 років).
Передозування
При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції на компоненти препарату.
При появі побічних ефектів, що не описані в цій інструкції, слід припинити прийом препарату і повідомити про це лікаря.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері; по 1 блістеру у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ "НВФ "МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДИНГ".
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Юридична адреса:
Російська Федерація, 127473, м. Москва, 3-й Самотечний пров., буд. 9;
виробнича дільниця:
Російська Федерація, 454139, м. Челябінськ, вул. Бугурусланська, буд. 54.
Заявник
ТОВ "Матеріа Медика-Україна".
Місцезнаходження заявника
Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20,
тел.: +380 (44) 400–90–78.