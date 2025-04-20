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Успокой (Uspokoi)

Успокой (Uspokoi)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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Доступно в 89 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
74,30
Економія при броні: -8,20 грн
66,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
61,01 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
69,45
Економія при броні: -3,62 грн
65,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
56,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
60,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
59,56 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
73,28
Економія при броні: -3,42 грн
69,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
72,76
Економія при броні: -2,95 грн
69,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
61,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
61,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
79,05
Економія при броні: -5,01 грн
74,04 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
60,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
68,13
Економія при броні: -4,24 грн
63,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 30 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
61,01 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
66,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
78,58
Економія при броні: -4,48 грн
74,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
68,73
Економія при броні: -2,89 грн
65,84 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
69,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
72,80
Економія при броні: -3,20 грн
69,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
58,15 грн
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