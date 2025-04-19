Львів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
73,51
Економія при броні: -3,63 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
78,40
Економія при броні: -10,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Левицького Кості, 41
1.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 71
2.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
2.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
68,32
Економія при броні: -2,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Малоголосківська, 40-А
3.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна