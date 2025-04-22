Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
74,30
Економія при броні: -2,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
69,29
Економія при броні: -5,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
80,08
Економія при броні: -3,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
70,69
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
73,70
Економія при броні: -3,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна