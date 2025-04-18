Харків (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
68,65
Економія при броні: -5,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
69,23
Економія при броні: -6,19 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
78,77
Економія при броні: -4,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Успокой таблетки №20
Матеріа Медика-Україна
70,00
Економія при броні: -6,25 грн