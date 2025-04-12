Рекомендується наносити мазь на уражену поверхню тонким шаром 2—3 рази на добу. Через 2—3 години після кожного нанесення необхідно видалити залишки мазі за допомогою ватного тампона або серветки, змочених антисептичним засобом (наприклад, розчином фурациліну або настойкою нагідок, розведеною водою 1 : 3). Після того, як рана підсохне (близько 1 години), знову нанести мазь.

При ранах мазь наносити наприкінці I фази після припинення ексудації (мокнуття) та у II та III фазах раневого процесу. При ранах, спричинених механічними ушкодженнями тканин, лікувальний ефект препарату виявляється протягом 2—7 днів застосування.

При лікуванні хронічних анальних тріщин і геморою щоденно на 2—3 години вводити у просвіт кишки тампончик з маззю. Тривалість курсу лікування залежить від ступеня та форми захворювання (від 5 днів до 1 місяця).

При лікуванні ерозії шийки матки мазь густо наносити на ватний або марлевий тампон і вводити на 2—3 години глибоко в піхву (щоденно). Курс лікування — від 1 до 4 тижнів.

При термічних опіках I та II ступеня, для попередження розвитку тяжких ускладнень та досягнення скорішого загоювального ефекту, мазь слід нанести якомога швидше на уражену шкіру (протягом 10—15 хвилин після отримання опіку). Курс лікування залежить від ступеня опіку, його площі, і, насамперед, від часу після отримання опіку до першого нанесення мазі та триває від 3 до 15 днів.

При опіках, спричинених сонячним опроміненням, мазь треба нанести тонким шаром

на 2—3 години, після чого за допомогою серветки видалити її залишки. ВУНДЕХІЛ швидко знімає біль і почервоніння шкіри.

Тривалість курсу лікування залежить від характеру патологічного процесу, площі уражених ділянок, досягнутого ефекту.