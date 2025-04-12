Вундехіл (Wundahyl)
Вундехіл інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г мазі містить прополісу настойки (Tinctura Propolisi) (1 : 10) (екстрагент —етанол 80%) 50 мг, карофілену (Carophylenum) 30 мг, софори японської настойки (Tinctura Sophorae japonicae) (1 : 2) (екстрагент — етанол 48%) 30 мг, перстачу настойки (Tinctura Potentillae) (1 : 5) (екстрагент — етанол 70%) 20 мг, деревію настойки (Tinctura Millefolii) (1 : 5) (екстрагент — етанол 70%) 20 мг;
допоміжні речовини: олія соняшникова рафінована, жир свинячий (нутряний), ланолін безводний, віск бджолиний.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь жовто-коричневого кольору, з легким специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби для лікування ран і виразкових уражень. Код АТХ D03AX.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Комбінація біологічно активних речовин мазі ВУНДЕХІЛ забезпечує високоефективну протизапальну, бактерицидну та загоювальну дії на уражені тканини і слизові оболонки, швидко знімає біль, набряклість, інтенсивно видаляє некротичні (гнійні) утворення, сприяє нормалізації обмінних процесів і швидкій регенерації (загоєнню) тканин.
Разом із ранозагоювальною і протизапальною дією мазь ВУНДЕХІЛ має антимікробні (бактеріостатичні) властивості, завдяки чому перешкоджає інфікуванню рани внутрішньолікарняними штамами інфекцій.
Практично в усіх випадках застосування мазь ВУНДЕХІЛ загоює рани з утворенням ніжної рубцевої тканини.
Завдяки тому, що мазь виготовлена на ліпофільній основі, вона перешкоджає присиханню пов’язки до місць ушкодження тканин.
Показання
Рани різного походження, такі як: рани, що повільно загоюються (запалені та інфіковані, післяопераційні, у т. ч. після операцій на прямій кишці), ураження шкіри, спричинені опроміненням, травматичні ушкодження м’яких тканин, виразки (варикозні та діабетичні), крововиливи у м’які тканини (гематоми), термічні опіки, пролежні, гінекологічні ерозії, псоріаз, нейродерміти, кератодермії долонь і підошов, гіперкератичні форми мікозу. Тріщини сосків у період годування груддю.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату, до рослин родини Айстрових, а також алергія на продукти бджільництва.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Взаємодія мазі ВУНДЕХІЛ з іншими лікарськими засобами поки що невідома.
Особливості застосування
У зв’язку з тим, що мазь має ліпофільну основу, її не слід застосовувати у початковій стадії раневого процесу, коли відбувається активна ексудація.
Застосування у період вагітності або годування груддю
У період вагітності або годування груддю препарат застосовують за призначенням лікаря.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Рекомендується наносити мазь на уражену поверхню тонким шаром 2—3 рази на добу. Через 2—3 години після кожного нанесення необхідно видалити залишки мазі за допомогою ватного тампона або серветки, змочених антисептичним засобом (наприклад, розчином фурациліну або настойкою нагідок, розведеною водою 1 : 3). Після того, як рана підсохне (близько 1 години), знову нанести мазь.
При ранах мазь наносити наприкінці I фази після припинення ексудації (мокнуття) та у II та III фазах раневого процесу. При ранах, спричинених механічними ушкодженнями тканин, лікувальний ефект препарату виявляється протягом 2—7 днів застосування.
При лікуванні хронічних анальних тріщин і геморою щоденно на 2—3 години вводити у просвіт кишки тампончик з маззю. Тривалість курсу лікування залежить від ступеня та форми захворювання (від 5 днів до 1 місяця).
При лікуванні ерозії шийки матки мазь густо наносити на ватний або марлевий тампон і вводити на 2—3 години глибоко в піхву (щоденно). Курс лікування — від 1 до 4 тижнів.
При термічних опіках I та II ступеня, для попередження розвитку тяжких ускладнень та досягнення скорішого загоювального ефекту, мазь слід нанести якомога швидше на уражену шкіру (протягом 10—15 хвилин після отримання опіку). Курс лікування залежить від ступеня опіку, його площі, і, насамперед, від часу після отримання опіку до першого нанесення мазі та триває від 3 до 15 днів.
При опіках, спричинених сонячним опроміненням, мазь треба нанести тонким шаром
на 2—3 години, після чого за допомогою серветки видалити її залишки. ВУНДЕХІЛ швидко знімає біль і почервоніння шкіри.
Тривалість курсу лікування залежить від характеру патологічного процесу, площі уражених ділянок, досягнутого ефекту.
Діти
Препарат застосовується в педіатричній практиці.
Передозування
Не описане.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило при індивідуальній гіперчутливості до компонентів препарату або при порушенні рекомендованого режиму застосування, можливий розвиток алергічних реакцій, у тому числі висипів, свербежу, лущення епідермісу, набряку та/або гіперемії шкіри обличчя, тулуба, кінцівок. У разі появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки.
Лікарський засіб не слід застосовувати після закінчення зазначеного на упаковці терміну придатності.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі від +2 °С до +8 ºС в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 15 г або 30 г у тубах.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».