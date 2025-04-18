Харків (адресу не вказано)
Доступно в 295 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
77,40
Економія при броні: -2,60 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,67
Економія при броні: -16,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,50
Економія при броні: -12,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -24,30 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -21,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
153,00
Економія при броні: -16,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
153,64
Економія при броні: -15,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
158,48
Економія при броні: -19,87 грн