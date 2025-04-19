Львів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
156,53
Економія при броні: -19,43 грн
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
157,79
Економія при броні: -19,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
83,10
Економія при броні: -11,50 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -27,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -31,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
83,00
Економія при броні: -11,40 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -27,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
84,60
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
76,92
Економія при броні: -4,84 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
154,89
Економія при броні: -18,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -31,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -27,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,51
Економія при броні: -18,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
83,00
Економія при броні: -11,40 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,20
Економія при броні: -28,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм