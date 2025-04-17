Київ (адресу не вказано)
Доступно в 673 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -23,60 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -26,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
88,90
Економія при броні: -19,07 грн
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
180,00
Економія при броні: -38,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,78
Економія при броні: -19,74 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
176,90
Економія при броні: -37,94 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
157,73
Економія при броні: -14,08 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
156,39
Економія при броні: -17,77 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
171,60
Економія при броні: -5,15 грн