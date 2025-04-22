Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
169,20
Економія при броні: -26,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
159,75
Економія при броні: -11,01 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
157,49
Економія при броні: -18,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Вундехіл мазь туба 15 г №1
Ейм
83,00
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,03
Економія при броні: -17,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
166,10
Економія при броні: -22,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
156,08
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,31
Економія при броні: -15,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
158,85
Економія при броні: -10,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Вундехіл мазь туба 30 г №1
Ейм
155,76
Економія при броні: -17,14 грн