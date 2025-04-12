Фармакодинаміка.

Оксолін-Дарниця — противірусний засіб для зовнішнього застосування. Має вірусоцидну активність, блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (здебільшого типу А 2 ) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного молюска.

Фармакокінетика.

Лікарський засіб не токсичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20% лікарського засобу, виводиться здебільшого нирками протягом доби.