Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Оксолін-Дарниця інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 г мазі містить оксоліну 2,5 мг;
допоміжні речовини: кислота бензойна (Е 210), полоксамер, макроголу цетостеариловий ефір, спирт цетостеариловий, парафін рідкий, парафін твердий, пропіленгліколь.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: однорідна мазь білого або білого з жовтуватим відтінком кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на органи чуття. Противiрусні засоби. Код АТХ S01A D.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Оксолін-Дарниця — противірусний засіб для зовнішнього застосування. Має вірусоцидну активність, блокуючи місця зв'язування вірусу грипу (здебільшого типу А2) з поверхнею клітинної мембрани, захищає клітини від проникнення в них вірусу. До дії оксоліну чутливі також віруси Herpes simplex, оперізувального герпесу, аденовіруси, віруси інфекційних бородавок та контагіозного молюска.
Фармакокінетика.
Лікарський засіб не токсичний, при місцевому застосуванні системної дії не виявлено, в організмі не накопичується. При нанесенні на слизову оболонку всмоктується 20% лікарського засобу, виводиться здебільшого нирками протягом доби.
Показання
Профілактика грипу, лікування вірусного риніту.
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до діючої речовини або до інших компонентів лікарського засобу.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Одночасне інтраназальне застосування з адреноміметичними засобами може призвести до пересушування слизової оболонки носа.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу у період вагітності та годування груддю відсутні. Лікарський засіб не бажано застосовувати у період вагітності або годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Оксолін не впливає на швидкість нервово-м'язової провідності, у рекомендованих дозах його можна застосовувати особам, які керують автотранспортом та працюють зі складними механізмами.
Спосіб застосування та дози
Профілактика грипу: мазь наносити на слизову оболонку носа щоденно 2–3 рази на добу протягом 25 днів або при контакті з хворими.
Лікування вірусного риніту: мазь наносити на слизову оболонку носа щоденно 2–3 рази на добу протягом 3–4 днів.
Діти
Дані щодо безпеки та ефективності застосування лікарського засобу у дітей відсутні.
Передозування
Про випадки передозування дотепер не повідомлялося.
Симптоми: можливі відчуття печіння на слизовій оболонці носа та ринорея.
Лікування: припинити застосування мазі, залишки засобу змити теплою водою.
Побічні реакції
У місці нанесення мазі може виникати відчуття печіння, яке швидко минає; ринорея; забарвлення слизової оболонки у синій колір.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати лікарський засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 8 ºС.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 10 г у тубі; по 1 тубі в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 02093, м. Київ, вул. Бориспiльська, 13.