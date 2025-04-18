Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 37
3.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 55
5.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
5.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/6
6.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
6.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
6.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Педагогічна, 11
7.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
93,41
Економія при броні: -5,71 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
7.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 92
10.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за null хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ