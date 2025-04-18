Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,10
Економія при броні: -9,30 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Культури, 16
2.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106
3.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 127-А
3.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
77,52
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Селянська, 24
4.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ