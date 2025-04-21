Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Миколаїв
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,00
Економія при броні: -10,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
77,93
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
78,22
Економія при броні: -4,59 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 13-А/7-Б
6.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
8.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
8.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ