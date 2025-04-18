Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -27,76 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
107,40
Економія при броні: -27,76 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,10
Економія при броні: -9,30 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
79,80
Економія при броні: -2,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ