Оксолін-Дарниця (Oxolinum-Darnitsa)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
81,00
Економія при броні: -4,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
77,44
Економія при броні: -3,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
95,60
Економія при броні: -2,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,00
Економія при броні: -9,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 60
5.3 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Тимофіївська, 4
6.2 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 104
6.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гнівань, вул. Соборна, 55
19.6 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 56
20.1 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
84,00
Економія при броні: -9,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Вознесінська, 2
24.9 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Браїлів, вул. Монастирська, 26-А
28.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 22
40.8 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Іллінці, вул. Вільшанська, 48-Д
52.7 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Оксолін-Дарниця мазь 2.5 мг/г туба 10 г №1
Дарниця ФФ
65,96
Економія при броні: -2,16 грн