Живокосту настойка (Tinctura symphyti)
Живокосту настойка інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 флакон містить настойки живокосту коренів (Symphyti radices) (1:10) (екстрагент — етанол 55%) 50 мл.
Лікарська форма
Настойка.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора рідина темно-коричневого кольору зі слабким запахом. При зберіганні допускається утворення осаду.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються місцево при суглобовому та м'язовому болю.
Код АТХ M02A X.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Основними діючими речовинами живокосту настойки є алантоїн, слизисті та дубильні речовини. Алантоїн стимулює ріст кісткової тканини, процеси регенерації епітелію, зменшує больові відчуття, чинить кровоспинну та протизапальну дію; таніни живокосту прискорюють процеси загоювання ран і виразкових уражень.
Показання
Невралгія, ішіас, люмбаго, радикуліт, артралгія, остеохондроз, артрити.
Спортивні, побутові травми (удари, розтягнення зв'язок, закриті переломи кісток); рани, які тривалий час не загоюються.
Протипоказання
Гіперчутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
Для уникнення появи побічних ефектів необхідно заздалегідь нанести невелику кількість препарату на шкіру для визначення індивідуальної чутливості.
Не наносити на шкіру з проявами алергічної реакції, на слизові оболонки, на відкриті рани.
Не допускати потрапляння препарату в очі.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
Перед застосуванням настойку необхідно збовтати.
Застосовувати зовнішньо 2–3 рази на добу: натирати препаратом ушкоджені ділянки.
При ранах препарат застосовувати у вигляді примочок.
Тривалість курсу лікування залежить від тяжкості перебігу захворювання, від характеру супутньої терапії та становить не більше 10 діб і не повинна перевищувати 4–6 тижнів протягом року.
Діти
Клінічний досвід застосування препарату дітям відсутній.
Передозування
Повідомлення відсутні.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції на складові препарату.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 ºС у захищеному від світла та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 мл у флаконі в пачці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Корольова, б. 4.