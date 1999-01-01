Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X19**
Препарати живокосту
АТС Класифікація
D
ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
D03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03A
ПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A X
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X19**
Препарати живокосту
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Живокосту настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
46,12
грн
в 451 аптеці
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Живокосту мазь
Мазь туба 40 г в пачці №1
від
120,60
грн
в 2 аптеках
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Живокосту мазь
Мазь банка 50 г в пачці №1
від
151,70
грн
в 1 аптеці
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Живокосту мазь
Мазь банка 90 г в пачці №1
від
276,50
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
мазь
настоянка
Дозування
50 мл
Пакування
банка 50 г
банка 90 г
туба 40 г
фл.
Виробник
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
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