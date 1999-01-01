Київ
Різні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X19**

Препарати живокосту

АТС Класифікація

DДЕРМАТОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

D03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РАН ТА ВИРАЗКОВИХ УРАЖЕНЬ
D03AПРЕПАРАТИ, ЩО СПРИЯЮТЬ ЗАГОЄННЮ (РУБЦЮВАННЮ) РАН
D03A XРізні препарати, що сприяють загоєнню
D03A X19**Препарати живокосту
Сортування: По популярності
Живокосту настойка
Живокосту настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 46,12 грн
в 451 аптеці
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Живокосту мазь
Живокосту мазь
Мазь туба 40 г в пачці №1
від 120,60 грн
в 2 аптеках
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Живокосту мазь
Живокосту мазь
Мазь банка 50 г в пачці №1
від 151,70 грн
в 1 аптеці
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Живокосту мазь
Живокосту мазь
Мазь банка 90 г в пачці №1
від 276,50 грн
в 1 аптеці
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