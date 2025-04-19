Живокосту настойка (Tinctura symphyti)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,84
Економія при броні: -3,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,73
Економія при броні: -2,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,33
Економія при броні: -4,46 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,30
Економія при броні: -16,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,66
Економія при броні: -13,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
77,22
Економія при броні: -3,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,81
Економія при броні: -3,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,48
Економія при броні: -3,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,58
Економія при броні: -3,74 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,77
Економія при броні: -4,93 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,29
Економія при броні: -5,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,09
Економія при броні: -2,13 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,61
Економія при броні: -3,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,09
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,35
Економія при броні: -2,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,56
Економія при броні: -12,66 грн