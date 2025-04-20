Живокосту настойка (Tinctura symphyti)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,59
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
67,38
Економія при броні: -3,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,38
Економія при броні: -2,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,40
Економія при броні: -3,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,31
Економія при броні: -4,62 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
73,45
Економія при броні: -12,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,12
Економія при броні: -4,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
58,20
Економія при броні: -2,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,90
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,22
Економія при броні: -8,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,47
Економія при броні: -4,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
65,61
Економія при броні: -10,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,32
Економія при броні: -13,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
68,35
Економія при броні: -2,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
69,80
Економія при броні: -3,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 10 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,55
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,17
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,98
Економія при броні: -3,35 грн