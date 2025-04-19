Живокосту настойка (Tinctura symphyti)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,88
Економія при броні: -10,07 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
74,20
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
59,92
Економія при броні: -6,17 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
70,30
Економія при броні: -16,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Федьковича, 10
1.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 45 хв
Львів, пл. Соборна, 1
1.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Львів, вул. Городоцька, 159
1.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,25
Економія при броні: -2,47 грн