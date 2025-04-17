Живокосту настойка (Tinctura symphyti)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 449 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
63,90
Економія при броні: -7,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,64
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
64,20
Економія при броні: -7,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
66,16
Економія при броні: -4,36 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
62,50
Економія при броні: -13,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Живокосту настойка настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"