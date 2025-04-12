Трахісан (Trachisan)
Трахісан інструкція із застосування
Склад
Допоміжні речовини: сорбіт (Е420), магнію стеарат, олія м’яти перцевої;
1 таблетка містить 0,69 г сорбіту (цукрозамінної речовини), що відповідає 0,057 хлібної одиниці.
Тиротрицин - 0,5 мг
Лідокаїну гідрохлорид моногідрат - 1 мг
Хлоргексидину біглюконат - 1 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат містить комбінацію речовин, що мають протимікробні властивості та чинять місцевоанестезувальну дію.
Тиротрицин — це суміш різних циклічних та лінійних (аліфатичних) поліпептидів, що чинять антибактеріальну дію за рахунок подібності тиротрицину до будови ендотоксинів спороутворювальних Bacillus brevis. Суміш містить до 70–80% тироцидину — лужного циклічного декапептиду та 20–30% граміцидину — нейтрального лінійного пентадекапептиду.
Тироцидин призводить до вивільнення з бактеріальних клітин субстанцій, що містять азот та фосфор, які подібно до катіонних детергентів руйнують осмотичний бар’єр мембрани бактеріальної клітини. Тироцидин впливає бактерицидно на мікроорганізми, що ростуть та діляться.
Граміцидин створює катіонопровідні канали у клітинній мембрані бактерії, що призводить до зміни внутрішньоклітинної концентрації катіонів та цитолізу. Граміцидиновий компонент сприяє подальшому роз’єднанню процесів тканинного дихання та окиснювального фосфорилювання.
Спектр дії тиротрицину розповсюджується на грампозитивні коки, бактерії та деякі види грибів, наприклад Candida albicans.
На відміну від антибіотиків, при застосуванні тиротрицину не виявлено перехресної резистентності мікроорганізмів. Ця властивість зумовлена особливим механізмом дії тиротрицину.
Хлоргексидин та його солі мають широкий спектр антимікробної дії щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій.
Механізм дії хлоргексидину базується на його спорідненості з клітинною оболонкою мікроорганізмів, властивості якої змінюються внаслідок контакту з активною речовиною.
Ліпофільні групи хлоргексидину спричиняють дезагрегацію ліпопротеїнової мембрани клітинної оболонки, порушують осмотичну рівновагу у клітинах, що руйнує цитоплазматичну мембрану клітини збудника.
Вплив на деякі грамнегативні бактерії (Pseudomonas, Proteus), дріжджі, дерматофіти та мікобактерії незначний. Хлоргексидин неефективний проти спорів грибів, гнильних грибів, вірусів.
Лідокаїну гідрохлорид є місцевим анестетиком амідного типу. Препарат спричиняє блокаду натрієвих каналів нервового волокна. При цьому блокується передача збудження у волокнах чутливих нервів.
При тривалому застосуванні (більше кількох місяців) знижується ефективність препарату, що, можливо, зумовлено змінами бактеріального спектра мікрофлори ротової порожнини та зубної поверхні.
Показання Трахісан
запальні та інфекційні захворювання порожнини рота та глотки — такі як стоматити, гінгівіти, пародонтити, глосити, тонзиліти, фарингіти та інші стани, що супроводжуються порушенням ковтання. Для профілактики інфекцій перед та після хірургічного втручання у ділянки порожнини рота та глотки (екстракція зуба, хірургічне лікування ясен, тонзилектомія).
Застосування Трахісан
приймати по 1 таблетці, розсмоктуючи у ротовій порожнині, кожні 2 год. Добова доза для дорослих і дітей від 12 років — 8 таблеток, для дітей віком 4–12 років — 6 таблеток.
Як правило, симптоми захворювання минають через кілька днів, але для досягнення стабільного терапевтичного ефекту рекомендується продовжити терапію ще 2–3 доби. Якщо після 5 діб застосування препарату покращання стану пацієнта не настає, слід звернутися до лікаря щодо подальшого лікування.
Безперервне застосування таблеток для смоктання Трахісан без призначення лікаря має тривати не довше 2 тиж.
Протипоказання
підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату або інших амідних місцевоанестезувальних лікарських засобів. Ерозивні та десквамативні зміни слизової оболонки ротової порожнини, свіжі рани великих розмірів у порожнині рота та глотці, непереносимість фруктози.
Побічна дія
у рідкісних випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи місцеві подразнення, набряк глотки, набряк обличчя, свербіж, кропив’янку, шкірний висип або задишку.
Можливі короткочасні зміни смаку, тимчасове оніміння язика, які зникають самостійно після припинення прийому препарату. При тривалому застосуванні у поодиноких випадках можливе незначне забарвлення у жовтий або світло-коричневий колір зубів, зубних пломб та протезів або язика, яких можна позбутися за допомогою гігієни ротової порожнини.
Особливості застосування
Трахісан не містить цукру і тому не призводить до виникнення карієсу зубів. Препарат можна застосовувати пацієнтам з цукровим діабетом, використовуючи перерахунок цукрозамінної речовини сорбіту на хлібні одиниці (0,69 г сорбіту відповідає 0,057 хлібних одиниць).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Відомостей про негативний вплив препарату у період вагітності або годування грудьми не надходило. Однак спеціальних досліджень у цієї категорії пацієнтів не проводили. Тому перед застосуванням препарату лікар має зважити співвідношення ризик/користь для цієї групи пацієнтів.
Діти. Не рекомендується застосовувати препарат дітям віком до 4 років, оскільки препарат необхідно розсмоктувати.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не виявлена.
Передозування
випадки передозування не описані. При випадковому застосуванні надмірної кількості таблеток рекомендовано промити шлунок.
Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C у сухому, недоступному для дітей місці.