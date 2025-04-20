Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 191 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
251,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
233,52
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -36,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
225,19
Економія при броні: -19,48 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
234,06
Економія при броні: -28,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
228,66
Економія при броні: -27,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
234,98
Економія при броні: -29,54 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
251,10
Економія при броні: -41,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
231,39
Економія при броні: -32,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
236,99
Економія при броні: -34,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
251,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
238,85
Економія при броні: -35,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
236,97
Економія при броні: -34,39 грн