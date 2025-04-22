Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,90
Економія при броні: -36,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
252,98
Економія при броні: -7,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
251,10
Економія при броні: -33,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
237,87
Економія при броні: -22,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
236,43
Економія при броні: -23,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -36,10 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
235,18
Економія при броні: -19,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -36,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
229,30
Економія при броні: -15,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
234,96
Економія при броні: -28,16 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
126,90
Економія при броні: -18,05 грн