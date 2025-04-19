Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
238,00
Економія при броні: -47,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
250,00
Економія при броні: -53,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
229,10
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
232,86
Економія при броні: -27,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -19,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
231,17
Економія при броні: -8,33 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
237,17
Економія при броні: -29,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
230,04
Економія при броні: -16,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
223,30
Економія при броні: -16,79 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
250,00
Економія при броні: -53,00 грн