Київ
Трахісан (Trachisan)

Трахісан (Trachisan)

Запоріжжя (адресу не вказано)
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Доступно в 214 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
238,00
Економія при броні: -47,00 грн
191,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
250,00
Економія при броні: -53,00 грн
197,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -27,00 грн
197,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
184,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
229,10
Економія при броні: -15,96 грн
213,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
232,86
Економія при броні: -27,20 грн
205,66 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
203,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
212,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -19,00 грн
205,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
186,74 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
224,00
Економія при броні: -31,00 грн
193,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
212,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
231,17
Економія при броні: -8,33 грн
222,84 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
194,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -41,40 грн
212,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
205,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
237,17
Економія при броні: -29,76 грн
207,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
230,04
Економія при броні: -16,46 грн
213,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
223,30
Економія при броні: -16,79 грн
206,51 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
250,00
Економія при броні: -53,00 грн
197,00 грн
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