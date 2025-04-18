Харків (адресу не вказано)
Доступно в 419 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
231,93
Економія при броні: -25,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
236,89
Економія при броні: -29,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
253,80
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
252,70
Економія при броні: -32,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Трахісан таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG