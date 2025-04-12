Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Жовчогінний збір № 2 інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 г збору містить: цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flores) 0,4 г, деревію трави (Millefolii herba) 0,2 г, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folia) 0,2 г, коріандру плодів (Coriandri fructus) 0,2 г.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків сірувато-зеленого кольору з вкрапленнями жовтого, оранжевого і жовтувато-бурого кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при біліарній патології.
Код АТХ А05А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Біологічно активні речовини препарату збільшують секрецію жовчі, чинять жовчогінну, спазмолітичну, протизапальну дії.
Показання
Хронічні холецистити, холангіти, ангіохоліти з гіпомоторною дискінезією жовчного міхура (у складі комплексної терапії).
Протипоказання
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату (у т.ч. до рослин родини Айстрових (Складноцвіті). Обтураційна жовтяниця або жовчокам’яна хвороба з наявністю конкрементів розміром більше 10 мм у діаметрі; гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози; бронхіальна астма; підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Особливості застосування
З обережністю застосовувати хворим зі шлунково-стравохідним рефлюксом, печією.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Протипоказано.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Не впливає.
Спосіб застосування та дози
2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ — ⅓ склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — ½-⅓ по склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки.
Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.
Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.
Діти
Препарат застосовувати дітям віком від 12 років.
Передозування
Можливе запаморочення, нудота, підвищення артеріального тиску, біль у ділянці серця.
Побічні реакції
Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 ºС у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці; по 2 г у фільтр-пакеті , по 20 фільтр-пакетів у пачці з внутрішнім пакетом.
Категорія відпуску
Без рецепта.