2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип’яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об’єм настою довести кип’яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — по ½ — ⅓ склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років — ½-⅓ по склянки, дітям віком 12–14 років — по ¼ склянки.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 оС не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.