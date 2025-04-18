Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
45,53
Економія при броні: -10,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,84
Економія при броні: -1,77 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,86
Економія при броні: -2,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,20
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"