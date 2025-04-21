Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,97
Економія при броні: -5,09 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,83
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,65
Економія при броні: -15,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
50,20
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,40
Економія при броні: -11,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,24
Економія при броні: -5,04 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
49,06
Економія при броні: -2,91 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,96
Економія при броні: -11,15 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"