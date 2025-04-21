Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,15
Економія при броні: -14,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,70
Економія при броні: -13,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,47
Економія при броні: -13,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,06
Економія при броні: -13,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,71
Економія при броні: -13,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,89
Економія при броні: -11,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,83
Економія при броні: -12,89 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
52,70
Економія при броні: -16,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
50,00
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,91
Економія при броні: -3,16 грн