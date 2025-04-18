Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
56,09
Економія при броні: -3,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,79
Економія при броні: -1,54 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,82
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
45,80
Економія при броні: -10,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
51,60
Економія при броні: -15,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,04
Економія при броні: -2,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,27
Економія при броні: -8,36 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"