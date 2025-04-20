Жовчогінний збір № 2 (Cholagogue species № 2)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,28
Економія при броні: -13,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,92
Економія при броні: -14,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,31
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,94
Економія при броні: -1,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,93
Економія при броні: -5,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,50
Економія при броні: -4,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
48,04
Економія при броні: -5,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,84
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
47,88
Економія при броні: -2,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,06
Економія при броні: -1,83 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Жовчогінний збір № 2 збір пачка 50 г №1
ЗАТ "Ліктрави"
46,97
Економія при броні: -4,12 грн