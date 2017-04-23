АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX) (270010) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
- Інструкція
Ціна в місті Київ
Без рецепта
Виробник
Beres Pharmaceuticals Ltd
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
АКТИВАЛ ® МАКС інструкція із застосування
Склад
|Вітамін С
|300 мг
|Вітамін B3
|18 мг
|Вітамін Е
|6,7 мг
|Вітамін B5
|6 мг
|Вітамін В6
|2 мг
|Вітамін В2
|1,6 мг
|Вітамін В1
|1,4 мг
|Вітамін А
|500 мкг
|Фолієва кислота
|200 мкг
|Вітамін К1
|40 мкг
|Біотин
|30 мкг
|Вітамін D3
|5 мкг
|Вітамін В12
|1 мкг
|Лікопін
|300 мкг
|Лютеїн
|300 мкг
|Бета-каротин
|1,8 мг
|Кальцій
|200 мг
|Фосфор
|155 мг
|Магній
|100 мг
|Залізо
|4 мг
|Цинк
|15 мг
|Марганець (II)
|1 мг
|Мідь
|700 мкг
|Йод
|100 мкг
|Молібден
|75 мкг
|Селен
|40 мкг
|Хром
|24 мкг
Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, манітол, полівінілпірролідон, полівінілполіпіролідон, кальцію карбонат, магнію стеарат, крохмаль модифікований харчовий, крохмаль кукурудзяний, желатин, сироп глюкози, сахароза, кальцію силікат, гуміарабікум, мальтодекстрин, натрію аскорбат, dl-α-токоферол, частково гідрогенізована соєва олія, кремнію діоксид, бутилгідрокситолуол, натрію цитрат, кальцію гідрофосфат, кислота лимонна.
Оболонка: опадри II зелений, гідроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид, тальк, полідекстроза, рибофлавін, гліцерин, вугілля рослинне.
Протипоказання
Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність, годування груддю.
Форма випуску
Таблетки вкриті плівковою оболонкою.
Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1317 від 23.04.2017 р.