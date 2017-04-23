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АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX) (270010) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
АКТИВАЛ<sup>®</sup> МАКС (ACTIVAL<sup>®</sup> MAX)
Ціна в місті Київ
Без рецепта
30 шт Немає в наявності
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Виробник
Форма випуску
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.3. Дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів

АКТИВАЛ ® МАКС інструкція із застосування

Склад

Вітамін С300 мг
Вітамін B318 мг
Вітамін Е6,7 мг
Вітамін B56 мг
Вітамін В62 мг
Вітамін В21,6 мг
Вітамін В11,4 мг
Вітамін А500 мкг
Фолієва кислота200 мкг
Вітамін К140 мкг
Біотин30 мкг
Вітамін D35 мкг
Вітамін В121 мкг
Лікопін300 мкг
Лютеїн300 мкг
Бета-каротин1,8 мг
Кальцій200 мг
Фосфор155 мг
Магній100 мг
Залізо4 мг
Цинк15 мг
Марганець (II)1 мг
Мідь700 мкг
Йод100 мкг
Молібден75 мкг
Селен40 мкг
Хром24 мкг

Допоміжні речовини: мікрокристалічна целюлоза, манітол, полівінілпірролідон, полівінілполіпіролідон, кальцію карбонат, магнію стеарат, крохмаль модифікований харчовий, крохмаль кукурудзяний, желатин, сироп глюкози, сахароза, кальцію силікат, гуміарабікум, мальтодекстрин, натрію аскорбат, dl-α-токоферол, частково гідрогенізована соєва олія, кремнію діоксид, бутилгідрокситолуол, натрію цитрат, кальцію гідрофосфат, кислота лимонна. 

Оболонка: опадри II зелений, гідроксипропілметилцелюлоза, титану діоксид, тальк, полідекстроза, рибофлавін, гліцерин, вугілля рослинне.

Протипоказання

Індивідуальна несприйнятливість компонентів, вагітність, годування груддю.

Форма випуску

Таблетки вкриті плівковою оболонкою.

Реєстраційне свідоцтво: Звіт ДУ "ІГЗ НАМНУ" №28/1317 від 23.04.2017 р.