АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
265.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
483,24
Економія при броні: -19,57 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
361.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,73
Економія при броні: -47,64 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
367.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
443,66
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
368.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,94
Економія при броні: -23,09 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
370.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,79
Економія при броні: -16,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
371.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,05
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Економія при броні: -51,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
372.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
374.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,04
Економія при броні: -26,19 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
435.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Економія при броні: -46,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
435.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Економія при броні: -31,00 грн