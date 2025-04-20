АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
480,40
Економія при броні: -16,73 грн
Аптеки медичної академії
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 19
4.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
446,13
Економія при броні: -18,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кам'янське, просп. Свободи, 30
113.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,35
Економія при броні: -15,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
114.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
116.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,62
Економія при броні: -16,77 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
123.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,69
Економія при броні: -43,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
129.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,64
Економія при броні: -16,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
130.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
456,70
Економія при броні: -28,85 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
134.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Економія при броні: -44,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
136.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
137.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Економія при броні: -51,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -37,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 20-Б
205.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Полтава, вул. Європейська, 21
205.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
487,78
Економія при броні: -23,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 59 хв
Лозова, м-н 1-й, 24/1
240.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,77
Економія при броні: -22,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
242.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
451,50
Економія при броні: -23,65 грн