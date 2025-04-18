АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
446,82
Економія при броні: -18,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
5.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
443,85
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
449,02
Економія при броні: -20,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Амосова, 25
8.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,74
Економія при броні: -26,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
8.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
446,25
Економія при броні: -18,40 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Лозова, вул. Павлоградська, 48
122.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,62
Економія при броні: -16,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
123.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,61
Економія при броні: -29,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Європейська, 21
129.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
483,91
Економія при броні: -19,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Гожулівська, 20-Б
133.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
196.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,04
Економія при броні: -26,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
202.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
453,05
Економія при броні: -20,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
202.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
444,79
Економія при броні: -16,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
204.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
452,00
Економія при броні: -59,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
252.5 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
450,94
Економія при броні: -23,09 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
252.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
443,66
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
256.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
448,73
Економія при броні: -47,64 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
437,00
Економія при броні: -51,00 грн