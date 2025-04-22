Київ
АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX)

АКТИВАЛ® МАКС (ACTIVAL® MAX)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Економія при броні: -31,00 грн
411,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Економія при броні: -46,00 грн
411,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Економія при броні: -46,00 грн
411,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
129.6 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
442,00
Економія при броні: -31,00 грн
411,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Економія при броні: -46,00 грн
411,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,00
Економія при броні: -46,00 грн
411,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -37,00 грн
394,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Гожулівська, 20-Б
308.8 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
413,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
313.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
492,64
Економія при броні: -27,97 грн
464,67 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
424,00
Економія при броні: -43,00 грн
381,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
385.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
458,96
Економія при броні: -30,81 грн
428,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
390.9 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
447,30
Економія при броні: -19,15 грн
428,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
391.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,19
Економія при броні: -29,04 грн
428,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Амосова, 25
394.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
457,71
Економія при броні: -29,56 грн
428,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
395.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
449,65
Економія при броні: -21,80 грн
427,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 19-А/2
398.3 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
445,39
Економія при броні: -17,54 грн
427,85 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
398.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
431,00
Економія при броні: -44,00 грн
387,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кам'янське, просп. Свободи, 30
407.7 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
459,66
Економія при броні: -26,83 грн
432,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 1-А
408.2 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
454,04
Економія при броні: -26,19 грн
427,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янське, вул. Дунайська, 41-Б
415.4 км
АКТИВАЛ МАКС таблетки, вкриті плівковою оболонкою №30
Beres Pharmaceuticals Ltd
381,00 грн
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